Bolu’da yapılan Analig 1. Etap yarışmalarında üç altın iki gümüş dört bronz madalya kazanan sporcular Konya’da yapılan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

28-29 Haziran tarihleri arasında Bolu Karaçayır Atletizm pistinde yapılan Analig Atletizm 1. Etap yarışmalarında Çorum takımı kız ve erkeklerde yedinci oldular.

Ferdi olarak se üç altın iki gümüş ve dört bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular 19-20 Temmuz’da Konya’da yapılacak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.

1500 metre branşında Eylül Kazancı, 800 metre branşında Rabia Sarmaşık ve gülle atmada Elanur Dinçem birinci olarak altın madalya kazandılar.

800 metre yarışında Cemre Nur Demirel ve 5x80 kız başrak takımı ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. 60 metrede Rana Hanım Kambur, 2000 metrede Abdulkadir Şentürk, 800 metrede Hıdır Ayberk İbiş ve 5x80erkek başrakta ise Çorum takımı üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.