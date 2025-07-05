Analig Voleybol 1. Etap müsabakaları 5. grubu ilimizde dün düzenlenen törenle başladı.

Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile müsabakalarda mücadele edecek illerin antrenör ve sporcuları ile az sayıda seyirci katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının tören Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’nun konuşması ile devam etti.

Feyyaz Velidedeoğlu bu müsabakalar için ilimize gelen tüm misafirlere hoş geldiniz dedi ve başarı diledi. Velidedeoğlu organize için ilimize gelen tüm takımların rahat etmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

İlimizde dün başlayan Analig grup müsabakalarında on ilden on kız ve dokuz erkek olmak üzere toplam 290 sporcu mücadele edecek.

Üç gün sürecek grup maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan üç takım ile üç grupta en iyi averaja sahip bir takım yarı final gruplarında gitmeye hak kazanacak.