Analig 1. Etap 5. Grup maçları Çorum’da dün oynanan maçlarla başladı.

Kızlarda 10 erkeklerde dokuz takımın üç grupta mücadele ettiği grup maçları pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek. Çorum erkek takımı ilk maçında Zonguldak’ı 3-0 yenerek iddialı başladı.

Erkeklerde dokuz takım mücadele ettiği grup birinciliğinde A grubunda Sinop, Düzce ve Karabük, B grubunda Bolu, Samsun ve Kastamonu C grubunda ise Çorum ile birlikte Zonguldak ve Amasya takımları mücadele edecek.

Çorum erkek takımı grupta ilk maçında Zonguldak ile karşılaştı. Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-12, 25-12 ve 25-11’lik setlerle 3-0 kazanarak grup birinciliği için büyük avantaj yakaladı. Çorum takımı bugünü bay geçecek olan Çorum son maçında Amasya ile saat 15’de karşılaşacak.

Grup birinciliğinde erkek maçları Yeni Spor Saalonunda kız maçları ise Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor.

Çorum Kız takımı antrenör Derya Karaman yönetiminde Zeynep Meryem Yağlı, Ela Atıcı, Sena Kiraz, Zehra Kiraz, Elif Zümra Batı, Güler Bulut, Nazlı Aygül, İrem Kübra Ceylan, Aleyna Ayşıl Aykaz, Elvan Nur Turan, Zilfiye Zeynep Çadır, Berfin Su Özenç, Hülya Sağlam ve Asiye Sırçalı’dan oluşan kadrosu ile mücadele ediyor.

Kızlarda on takım üç grupta mücadele ediyor. Çorum Samsun ve Amasya ile C grubunda yer alırken A grubunda Karabük, Bolu, Kastamonu ve Bartın B grubunda ise Sinop, Düzce ve Zonguldak takımları mücadele ediyor. Çorum ilk günü bay geçti.

Bugün saat 16.00’da Samsun pazar günü ise saat yine aynı saatte Amasya ile karşılaşacak.

Üç gün sürecek grup maçları sonunda üç grupta birinci olan takımlar ile en iyi averaja sahip grup ikincisi ile birlikte yarı final grubuna yükselecek.