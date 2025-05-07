Anadolu Yıldızlar Ligi futbolda Çorum adına mücadele edecek takımın belirlenmesi amacı seçme yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Antrenörleri Hüseyin Eğer ve Mustafa Veran gözetiminde yapılan seçmeye 2011 doğumlu sporcular katıldılar.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın bir çok kulübün futbolcu göndermemesi nedeni ile sitem ettiği seçmeler Devane sahasında yapıldı.

24 futbolcunun katıldığı seçme sonunda Anadolu Yıldızlar Liginde mücadele edecek Çorum takımı bu hafta içinde açıklanacak. Anadolu Yıldızlar Liginde ilk grup maçları 24-27 Haziran tarihleri arasında Karübük’te yapılacak.