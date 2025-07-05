Karate’de Çorum yıldızlarda bölgede söz sahibi konuma geldiğini gösterdi.

Anadolu Yıldızlar Liginde Çorum kız ve erkek takımlarından bayanlar Düzce’de takım halinde birinci olarak finallere katılmaya hak kazanırken erkeklerde ise dört sıklette birinci olan sporcular final bileti almaya hak kazandı.

2-3 Temmuz tarihlerinde Düzce’de yapılan Analig Karate Grup birinciliğinde altı sporcumuz altın madalyanın sahibi oldu. Sıkletklerinde birinci olan sporcular 60 kiloda Kayra Nejan Demirci, 56 kiloda Furkan Ağurtlu, 48 kiloda Metin Badak, 44 kiloda Emir Fatih Çamlıbel, 50 kiloda Buğlem Belinay Barın, 30 kilo Tuna Küçüktiryakioğlu.

İkinci olanlar 46 kiloda Beyza Nur Doğan, 52 kiloda Zeynep Nur Esen, 38 kiloda Elvin Tuana Şen, +54 kiloda Elif Abacı, 54 kiloda Aslı Elif Pekbey, +60 kiloda Yusuf Seha Korkmaz. Üçüncü olarak bronz madalya kazananlar 52 kiloda Fatih Ateş 34 kiloda Azra Feray Almalı.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe alt yapıda yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını ve Analigde sporcularının gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu söyledi.

Türe 20-23 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapılacak Analig Türkiye finallerinde de Çorum’u güzel şekilde temsil erdeceklerine inandığını söyledi.