28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında çeyrek final heyecanı bugün başlıyor.

Turnuvada yarı finalistler hafta sonu oynanacak dört maç sonunda belli olacak.

Günün ilk çeyrek final maçında Mimar Sinan sahasında bugün saat 19’da Kokoreçci Uğur ile CNR Elektrik takımları karşılaşacaklar. Turnuvada aynı grupta mücadele eden iki takım gruptan aynı puanla ve üçlü avaraj sistemi konusunda birinci ve ikinci olarak çeyrek final biletini aldılar.

İki takım bu kez çeyrek finalde yarı finale yükselen takım olmak için mücadele edecekler.

Bu maçın ardından saat 20.30’da ise Es Bilişim ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları karşılaşacak.

Bu iki takımda aynı gruptan çeyrek finale yükseldiler.

Es Bilişim takımı grupta ikinci olarak çeyrek finale yükselirken Kalehisar Kardeşler İveco ise iki grup üçüncüsünün baraj maçında Çopraşıklı Deli Kadirspor takımını yenerek çeyrek finale yükselen takım oldu.

Pazar günü Mimar Sinan sahasındaki ilk maçta saat 19’da Beyaz gruptan birinci olarak çıkan Kurt Elektrik takımı ile Siyah gruptan ikinci olarak çeyrek finale yükselen Bolat Harita Mühendislim takımları karşılaşacak.

Turnuvanın son çeyrek final maçında ise saat 20.30’da Çorum Sürücü Kursu ile Bi Kitapevi takımları karşılaşacak. Siyay gruptan lider olarak çıkan Çorum Sürücü Kursu ise Kırmızı Grupta üçüncü olarak çeyrek finale yükselen Bi Kitapevi maçını kazanan takım son yarı finalist olacak.

Maçlarda normal sürenin berabere bitmesi halinde direk olarak penaltı atışları sonunda yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

Çeyrek final hakemleri açıklandı

İl Hakem Kurulu çeyrek finalde hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre hafta sonu oynanacak maçları hakemleri şöyle: Es Bilişim- Kalehisar Kardeşler İveco: Lütfican Arduç, Mertcan Öğreten, Bahar Çakıcı. Kokoreçci Uğur- CNR Elektirim: İsmail Sırma, Efe ataç, Yunus Emre Yeşil. Çorum Sürücü Kursu- Bi Kitapevi: Abdullah Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Yunus Emre Günaydın. Kurt Elektirik- Bolat Harita: Muammer Tekmen, Taha Rahmi Atılgan, Hasan Berk Soytemiz.