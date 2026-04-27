Arca Çorum FK'nın devre arasında büyük umutlarla Sırbıstan'ın Partizan takımından kiraladığı Ibrahim Zubairu, 16 maç sonra süre aldı.
Çorum FK formasıyla sadece 3 maçta 19 dakika süre alabilen Ganalı kant oyuncusu, dün oynanan Sakaryaspor maçında 78.dakikada oyuna girdi ve 83.dakikada takımına penaltı kazandırdı.
Penaltıda topun başına geçen Serdar Gürler topu ağlarla buluşturdu ve Zubairu ilk asistini yapmış oldu.
200 bin Euro kiralanan oyuncunun sadece 3 maçta oynatılmasına Çorum FK taraftarları anlam veremezken, Zubairu'nun performans yetersizliğinden oynatılmadığı öne sürüldü.
Muhabir: Atila Çiğdem