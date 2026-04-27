Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor son maçında Selçuklu Belediyespor’u 88-75 yenerek grup maçlarını lider olarak tamamladı ve play-off için avantaj yakaladı.

Çorum Belediyespor grupta son haftaya lider giren Selçuklu Belediyespor ile Yeni Spor Salonunda karşılaştı. Maçı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran ile Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve çok sayıda Çorumlu basketbol sever izledi.

Maç beklendiği gibi oldukça büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk periyot karşılıklı sayılarla geçti ve Çorum Belediyespor bu periyotu 20-17 önde tamamladı. İkinci yarıda Selcuklu Belediyespor hücumda daha üretken oldu ve ve bu periyotu 24-19 ilk yarıyı da 41-39 önde tamamladı.

Çorum Belediyespor ikinci devreye ise hücumda çok daha etkili başladı ve ösellikle Deniz Ateş ve Yusuf Bayrak’ın sayıları ile maçta kontrolü ele geçirdi ve bu periyotu 28-18 önde tamamlayarak son periyota 67-59 önde girdi.

Son periyotta daha kontrollü bir oyun oynayan Çorum Belediyespor rakibine kolay sayı izni vermedi ve bu periyou 21-16 önde tamamlayarak maçtan da 88-75 galip ayrıldı ve grup maçlarını lider olarak tamamladı.