Çorum’da yapılan U 15 yarı final grup birinciliğinde Ankara Alkulaspor finale yükseldi.

Trabzon Yomraspor’u 1-0 yenen Ankara takımı finale gitmeye hak kazandı.

Altı takımın mücadele ettiği yarı final grubunda iki grupta birinci olan iki takım Ankara Alkulaspor ile Trabzon Yomraspor takımları finale yükseldi.

Grup finalinde denk iki kuvvetin mücadelesi sahne olan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen maçın 51. dakikasında Yomraspor savunması ve kalecisi arasındaki anlaşmazlıkta Salih Eren’in ters kafa vuruşunda Ankara Alkulaspor takımı 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde Yomraspor’un çabasını Alkulaspor takımı izin vermedi ve sahadan bu golle galip ayrılarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Ankara Alkulaspor takımı sporcu idareci ve aileleri bitiş düdüğünün ardından finallere yükselmenin büyük sevincini birlikte yaşadılar.