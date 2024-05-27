Trabzon’da yapılan Okul Sporları Paletli Yüzke Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye birinciliğinde Çorum 23 Nisan Ortaokulu’ndan Egemen Battal Hoşbak iki altın bir bronz madalya kazanarak milli takıma gitmeye hak kazandı.

25-26 Mayıs tarihlerinde Trabzon’da yapılan Okul Sporları Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonsında 23 Nisan Ortaokulundan Egemen Battal Hoşbak 100 metre çift palette 52.39’luk derecesi ile altın madalya kazandı.

200 metrede yine tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olarak ikinci altın madalyayı kazanan Hoşbak 50 metrede ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

8 yaşından buyana yüzme branşında çalışan Egemet Battal Hoşbak elde ettiği bu başarı ile milli takıma gitmeye hak kazandı.