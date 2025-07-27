Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

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Yumaklı ayrıca Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı ayrıca, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.internethaber.com