Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Iğdır Yeşilay Şubesi ortaklığıyla yürütülen ve proje koordinatörlüğünü Nagehan Çakmak’ın üstlendiği “Ekolojik Edebiyat Okulu-2” projesi Iğdır’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden eğitimcilerin katılım sağladığı programa, okulumuz öğretmenlerinden Nevin Demirel de katılarak Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesini temsil etti.

Doğada Öğrenme Yaklaşımı Öne Çıktı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında; küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması, çevre okuryazarlığının geliştirilmesi ve doğada öğrenme uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Program süresince Iğdır’ın sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik, flora ve fauna unsurları eğitim süreçlerinde uygulama alanı olarak kullanıldı. Açık sınıf yaklaşımı ve doğada öğrenme yöntemleri üzerine çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Atölye Çalışmaları Gerçekleştirildi

Proje kapsamında katılımcılar; oyun temelli öğrenme, drama, yaratıcı yazarlık ve çevre temalı ekosinema atölyelerine katıldı. Ayrıca geleneksel sanatlar kapsamında düzenlenen çamur, kil ve ebru atölyelerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Alanında Uzman Akademisyenlerden Eğitim

Projenin akademik danışmanlık süreci alanında uzman akademisyenler tarafından yürütüldü. Iğdır Üniversitesinden Doç. Dr. Adem Yulu, Gazi Üniversitesinden Dr. Eda Nur Karakuş Aktan ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden Dr. Türkan Topçu tarafından katılımcılara eğitimler verilerek saha çalışmaları ve edebi üretim süreçlerine rehberlik edildi.

Programı başarıyla tamamlayan öğretmenimiz Nevin Demirel, edindiği bilgi ve deneyimleri öğrencilerle paylaşarak çevre bilinci, doğada öğrenme uygulamaları ve yeni proje çalışmalarına katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.