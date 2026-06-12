Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri Ali Doğan, eğitim kamuoyunda uzun süredir tartışılan ara tatil uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan devam kararını değerlendirdi. Ali Doğan, kararın popülist yaklaşımlardan uzak, tamamen sahadan gelen somut verilere ve bilimsel temellere dayandığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Eğitimin sadece dört duvar arasında teorik bilgilerin aktarıldığı durağan bir süreç olmadığını ifade eden Ali Doğan, "Eğitim, tüm paydaşların nefes aldığı, değerlendirme yaptığı ve yenilendiği dinamik bir yapıdır. Bu yapının en çok konuşulan başlıklarından biri olan ara tatil konusunda nihayet tüm eğitim camiasını rahatlatan, bilimsel verilere ve sahanın sesine dayanan bir karar çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin, sahadan gelen somut verilere kulak vererek ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıklamıştır. Ortak aklın ve istişarenin kazandığı bu karar için Sayın Bakan’a teşekkür ederiz" dedi.

Kararın arkasındaki en güçlü dayanağın Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan kapsamlı araştırma olduğunu hatırlatan Şube Sekreteri Doğan, 10 Mart 2026'da kamuoyuyla paylaşılan verilerin önemine dikkat çekti.

Türkiye genelinde 81 ilde, 55 bin 126 öğretmen, 7 bin 792 yönetici, 20.675 öğrenci ve 36 bin 116 veli olmak üzere toplam 119 bin 709 kişinin katılımıyla devasa bir nabız tuttuklarını belirten Doğan, şu verileri paylaştı:

“?Öğretmenlerin %88,2’si ara tatilin kaldırılmasına karşı çıkıyor ve mevcut modeli dengeli buluyor. ?Okul yöneticilerinin %72,1’i ve velilerin %70,5’i tatilin devam etmesini istiyor. ?Lise öğrencilerinin %85,7’si, ortaokul öğrencilerinin ise %78,4’ü bu dinlenme aralıklarının korunmasından yana görüş bildiriyor. Bu rakamlar bize gösteriyor ki; ara tatil bir lüks değil, eğitim maratonunda soluklanmayı sağlayan pedagojik bir ihtiyaçtır."

Araştırmanın sadece mevcut durumu tespit etmekle kalmayıp, sistemin aksayan yönlerini tamir edecek akılcı politika önerileri de sunduğunu ifade eden Ali Doğan, uygulamanın daha verimli hale getirilmesi için sendika olarak şu önerilerde bulundu: "Tatiller, çocukların ağır ders yükleri altında ezildiği değil, zihnen dinlendiği dönemler olmalıdır. Çalışan anne ve babaların tatil dönemlerinde yaşadığı çocuk bakım süreçlerine yönelik destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Bölgesel şartlar, okul bazlı ihtiyaçlar ve dini bayram takvimleri gözetilerek esnek planlamalara alan açılmalıdır. Öğretmenlerin tatil dönemlerindeki seminer ve mesleki gelişim faaliyetleri, daha verimli ve yorucu olmayan bir formatta, online (uzaktan) olarak yapılmalıdır.”

Açıklamasını eğitimde reformun Ankara’daki masalarda değil, sahadaki sınıflarda yapılacağını vurgulayarak tamamlayan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri Ali Doğan, "Sahanın sesini duyarak, 120 bine yakın paydaşın ortak iradesine saygı gösteren ve bu dengeli modeli koruyan Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı, geleceğe yönelik umutlarımızı tazelemiştir. Şimdi el birliğiyle bu tatilleri daha verimli, daha nitelikli hale getirme zamanıdır" dedi. (Haber Merkezi)