Hitit Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni bugün gerçekleştirilecek. Üniversiteden mezun olarak iş hayatına ve akademik kariyerlerine adım atacak öğrenciler, mezuniyet sevincini aileleri ve öğretim üyeleriyle birlikte yaşayacak.

Çorum Spor Salonu’nda düzenlenecek tören saat 14.30’da başlayacak. Program kapsamında fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere diploma ve başarı ödülleri takdim edilecek.

Binlerce öğrencinin kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşayacağı törende, akademik başarılarıyla öne çıkan isimler de ödüllendirilecek.