Eğitim Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan kadın öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli ölümünün, yalnızca bir ölüm haberi olarak geçiştirilemeyeceğini belirtti.

Bu olayın, kadın eğitim emekçilerinin yaşam hakkı, can güvenliği, çalışma koşulları ve kamu kurumlarının koruma yükümlülüğü açısından ciddi soru işaretleri barındıran ve kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan bir durum olduğunu ifade eden Eylem Kandemir, “Kadın eğitim emekçileri özellikle görev yaptıkları birçok bölgede barınma sorunları, yalnızlaştırma, güvencesizlik, sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği, idari baskılar, ayrımcı uygulamalar gibi çeşitli şiddet biçimleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak kamu otoriteleri tarafından bu sorunların görmezden gelindiği ve sorunların çözümüne yönelik kalıcı ve etkili politikalar geliştirilmediği görülmektedir. Kadınların yaşam hakkını tehdit eden koşullar kesinlikle münferit değildir. Kadınların eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini görmezden gelen politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı söylemler, İstanbul Sözleşmesi gibi kadınları koruyan uluslararası mekanizmalardan uzaklaşılması, şiddet faillerini cesaretlendiren cezasızlık uygulamaları ve kamu kurumlarında yaygınlaşan erkek egemen yönetim anlayışı, kadınların yaşam hakkını sistematik biçimde ihlal eden vahim bir durum yaratmıştır. Kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin ve kadınlara yönelik şiddetin hiç olmadığı kadar arttığı böylesi bir ortamda, her ölümün titizlikle soruşturulması ve kamuoyunun tatmin edici biçimde bilgilendirilmesi devletin temel sorumluluğudur” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının, eğitim emekçilerinin güvenliğini sağlamak, çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek baskı ve şiddet biçimlerini önlemek ve gerekli koruma mekanizmalarını etkin biçimde işletmek zorunda olduğunu dile getiren Eylem Kandemir, “Eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı mobbing, ayrımcılık ve şiddet vakalarının görmezden gelinmesi kabul edilemez. Bu nedenle Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili tüm süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Kadınların yaşam hakkını savunmak, şiddete, baskıya, mobbinge, ayrımcılığa ve cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmeyi, eşitlikçi ve özgür bir yaşamı savunmayı gerektirir. Irmak Ayşe Koparan’ın ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalı, olayla ilgili tüm iddialar etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, varsa ihmali, sorumluluğu veya kusuru bulunan kişi ve kurumlar açığa çıkarılarak gerekli işlemler yapılmalı, kadın eğitim emekçilerinin güvenli çalışma ve yaşam koşullarını sağlayacak tüm önlemler acilen alınmalıdır. Eğitim Sen olarak, Irmak Ayşe Koparan’ın ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Ölümünün üzerinin örtülmesine, gerçeğin karartılmasına, sorumluların korunmasına ve kadın eğitim emekçilerinin yaşam hakkının görmezden gelinmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sürecin takipçisi olacağımız bilinmelidir” şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)