Ahlatcı Çorum FK ligin ikinci yarı hazırlıklarını dün Antalya’da yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Bir haftalık devre arası izninin ardından Salı günü Antalya’da toplanan kırmızı siyahlı takım ilk gün yenilemenin ardından dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenman ile ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Ösbalta yönetiminde yapılan çalışmaya uzun süren sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan Sadık Arda takımdan ayrı olarak özel tempolu koşular yaparak gribal enfeksiyon nedeni ile kaleci Ali Türkan da takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Sabah otel sahasında yapılan ilk antrenman ısınma hareketlerinin ardından tam sahada kurulan istasyonlarda oyunsal formatta kondisyon çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma boyunca futbolculardan yüksek tempo istedi. Oldukça ağır geçen bu çalışmanın ardından otelde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam saatlerinde ise günün ikinci antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta sabah yaptırdığı dayanıklılık çalışmasının ardından akşam ise otelin kondisyon salonunda ağırlık çalışması yaptırdı. Bu çalışmada fitnes salonunda bulunan aletlerde yükleme ile futbolcuları güçlendirmeye devam etti.