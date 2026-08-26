İran ile ABD arasındaki krizin yumuşamaya başlaması ve uluslararası petrol piyasalarındaki düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki bu aşağı yönlü hareketin ardından motorinin litre fiyatında büyük bir indirim beklentisi oluştu.

İNDİRİM BU GECE YARISI GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, motorinin litre fiyatına tam 4 TL tutarında bir indirim yapılması öngörülüyor.

Beklenen bu dev indirimin, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.01'den itibaren pompa fiyatlarında geçerli olması bekleniyor.