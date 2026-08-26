Türkiye'de 1986 yılında kurulan, zeytin ürünlerini Avrupa'ya ve iç piyasaya pazarlayan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde fabrikası bulunan Baktat Zeytin'e geçici konkordato sonrası Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi bir yıllık kesin mühlet verdi. Konkordato süreci iflastan önce son çıkış olarak biliniyor.

Ülkemizde değerli olan zeytini işleyip satan ancak finansal darboğaza giren şirkete ve sahibi Ali Baklan'a yeni konkordato heyeti ataması gerçekleştirildi.

Hukukçu Hakan Yıldız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Engin Dinçeli, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Birol Aslan konkordato heyeti olarak belirlendi.

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Şirketin finansal durumunun düzelmesi için geçici konkordato mühletiyle verilen tedbir kararları devam ediyor.

KOMİSERLERİN ÜCRETLERİNİ ŞİRKET ÖDEYECEK

Ataması yapılan üç konkordato komiserinin ücretini şirketin mal varlığından karşılanmasına mahkeme karar verdi.