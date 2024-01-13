Aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tahir Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren Tahir Arslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan’ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otopsinin bitmesinin ardından cenazesi Alaca'ya getirildi.

Çorum'un Alaca ilçesi Örükaya köyü nüfusuna kayıtlı Tahir Arslan bugün son yolculuğuna uğurlandı.