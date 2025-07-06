Arca Çorum Futbol Kulübü yeni sezon çalışmaları kapsamında 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Arca Savunma Sanayi ortaklarından Savaş Balçık ve Balkar Şirketler Grubu CEO’su Baran Korkmazoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, 2025–2026 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan adımda Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, Emeka Friday Eze, Joseph Attamah, Kenan Fakılı ve Ibrahim Šehić ile resmi sözleşmelerin imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda armamızı terletecek olan tüm futbolcularımıza hoş geldiniz diyor; kırmızı-siyah forma altında başarılar ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.