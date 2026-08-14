ARCA Savunma, tedarikçi adaylarına yönelik yeni satın alma sürecini duyurdu.

Şirket, adayların listedeki tüm kalemler için teklif vermek zorunda olmadığını, uzmanlık alanlarına giren ürünler için kısmi teklif sunabileceklerini açıkladı.

ARCA Savunma tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli iş ortaklarımız ve tedarikçi adaylarımız yeni tedarik sürecimizde esnek bir yapı sunuyoruz. İlanımızdaki tüm listeye teklif verme zorunluluğunuz bulunmuyor. Sadece uzmanlık alanınıza giren ve tedarik edebileceğiniz kalemler için kısmi teklif sunabilir, hatta tek bir ürün için dahi teklif iletebilirsiniz. Tüm değerlendirmelerimiz adil bir şekilde kalem bazında yapılacaktır.”

Şirket, detayları incelemek ve tekliflerini iletmek isteyen tedarikçi adaylarını satın alma portalına yönlendirdi.