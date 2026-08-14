Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, beraberindeki heyetle birlikte Dodurga Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren merkezde lavanta, melisa, tıbbi nane ve ekinezya başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilirken, tesisin yıllık 5 milyonun üzerinde sertifikalı fide üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’a incelemeleri sırasında İl Müdür Yardımcısı Kubilay Kavukçu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Dodurga İlçe Müdürü Cihan Yılmaz, Laçin İlçe Müdürü Hakkı Ergene ve Ziraat Mühendisi Filiz Kizir eşlik etti.

Heyet, üretim merkezindeki tam otomasyonlu sera ile açık üretim alanlarında yürütülen çalışmaları inceleyerek tesisin üretim kapasitesi, yetiştirilen bitki türleri, fide üretim süreçleri ve kullanılan modern üretim teknikleri hakkında bilgi aldı.

120 BİN METREKARELİK ÜRETİM MERKEZİ

Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Dodurga Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi’nde lavanta, melisa, tıbbi nane ve ekinezya başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Modern üretim altyapısı ve otomasyon sistemleriyle faaliyet gösteren tesisin yıllık 5 milyonun üzerinde sertifikalı fide üretme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Merkezde yürütülen çalışmalarla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, kaliteli üretim materyalinin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulması da hedeflenirken, tesisin Çorum’un tarımsal üretim çeşitliliğine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

KADIN İSTİHDAMINA DA KATKI SAĞLIYOR

Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi’nin yalnızca tarımsal üretime değil, bölge ekonomisi ve istihdama da katkı sunduğu belirtildi.

Özellikle kadın istihdamını destekleyen üretim faaliyetleriyle kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanırken, ihracatçı firmalarla uygulanan alım garantili sözleşmeli üretim modeli sayesinde üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum’un tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki potansiyelini daha etkin değerlendirmek, üretimi çeşitlendirmek ve yüksek katma değerli tarımsal üretimi yaygınlaştırmak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.