MURAT ÇETİN

Hitit Üniversitesi, dünyanın sayılı beyaz eşya markaları arasında yer alan Arçelik A.Ş. ile ortak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Üniversite'den yapılan açıklamada, çok sayıda bölgesel ve ulusal firma ile araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten Hitit Üniversitesi, ortak proje geliştirdiği firmalara bir yenisini daha ekledi.

Hitit Üniversitesi, dünyanın sayılı beyaz eşya markalarından biri olan Arçelik A. Ş. ile ürünlerin daha verimli tasarlanması için ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yürüten Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Hakan Apaydın, Arçelik A.Ş. bünyesinde yürütülen Ar-Ge projelerine Hitit Üniversitesi olarak katkı sağladıklarını ifade ederek “Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak bilgi birikimimizi dünya markalarından biri olan Arçelik A.Ş. ile paylaşıyoruz. Amacımız tasarlanan ürünlerin daha verimli olmasını sağlamak ve tüketici memnuniyetinin daha da yükseltmek. Proje tamamlandığında, Hitit Üniversitesinin katkılarıyla geliştirilen ürünler kullanıma sunulmuş olacak” dedi