Çorum FK'nın bu sezon savunmadaki başarılı isimlerinden Arda Hilmi Şengül, 1. Lig'de pas isabet oranında zirvede yer aldı.

Sezon başında Keçiörengücü'nden Çorum FK'ya transfer olan ve cezalı olmadığı dönemlerde düzenli forma giyen Arda Hilmi Şengül, yüzde 60,9'luk pas isabet oranıyla ligin en başarılı ismi oldu.

Bu alanda Erokspor forması giyen Francis Nzaba yüzde 54,5 ile ikinci, takım arkadaşı Onur Ulaş ise yüzde 53,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Erzurumsporlu Brandon Baiye yüzde 50,6'lık oranla dördüncü sırada bulunurken, Bandırmaspor'dan Mesut Özdemir ise yüzde 50,0 pas isabet oranıyla beşinci sırada kendine yer buldu.