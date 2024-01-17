Gülabibeyspor Teknik Direktörü Zakir Ardahanlı, Kargı deplasmanından 3 puanla dönmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Sezon başında bu yana lige maç maç baktıklarını ifade eden Ardahanlı, her maçtan ayrı bir birikimle çıktıklarını hatalarını minimize etmek adına çalıştıklarını kaydetti.

Kargı Serispor'un 90 dakika boyunca oyunu güzel oynamak için mücadele etmesinden ötürü kutladığının altını çizen tecrübeli teknik adam, kalan maçlarda kendilerine başarılar diledi. Hafta sonu ligdeki en önemli maçlarından birine çıkacaklarını dile getiren Ardahanlı, " Kargı deplasmanından 3 puanla dönmemiz bizim için çok önemli. Çünkü biz lige maç maç bakıyoruz. Sezon başı hedefimizi emin adımlarla ilerliyoruz.

Bununla birlikte de Kargıserispor'u 90 dakika boyunca oyunu güzelleştirmek adına ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor ve geri kalan maçlarda başarılar diliyorum.

Bizim için bu maç artık geride kaldı. Şimdi önümüzde ligin en zor maçlarından biri olan Mimar Sinan maçımız var. Tüm mesaimizi bu maçı da kazanmak üzere harcayacayız. Bizim hedefimiz sezon başından beri belli. Tüm maçlarda olduğu gibi bu maçta da futbolcularımızın ortaya koyacağı performansla sahadan istediğimiz skorla ayrılacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.