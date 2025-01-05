Elazığ İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'ndeki bir otelde yaşanan olayda, uzun süre kendisinden haber alınamayan M.E.'nin durumunu merak eden otel çalışanları odasına girdi. Çalışanlar, M.E.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

ARDINDA NOT BIRAKIP İNTİHAR ETTİ!

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontroller sonucunda M.E.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, M.E.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

M.E.’nin geride bir not bıraktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.