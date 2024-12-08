Artvin'in Arhavi ilçesi sabaha karşı te meydana gelen heyelanın korkunç boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu’nu yuttuğu görüldü. Arhavi ile Rize’nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören Tüneli çıkışında yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım, çevredeki köy yolları üzerinden sağlanıyor. Yol açma çalışmalarının ise günün ilerleyen saatlerinde başlaması bekleniyor. Doğanın gücünü bir kez daha hatırlatan bu olay, bölge halkını tedirgin ederken, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında yaşanan afetlerin önlemlerini yeniden gündeme getirdi.