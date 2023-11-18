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Denizli’de aralarında çıkan tartışma sonucu başından silahla vurduğu arkadaşını ağır yaralayan ve daha sonra pişman olup onu hastaneye getiren şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de, dün gece saatlerinde B.S., adlı kişi arkadaşı H.S. tarafından hastaneye kafasından vurulmuş halde 35 AYF 999 plakalı araçla getirildi.

Ağır yaralanan B.S.’nin tedavisi hızlı şekilde başlarken H.S.’ de ekiplerce gözaltına alındı.

Verdiği ilk ifadede ne olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli H.S., yapılan inceleme sonrasında polislerin konuyu anladığını fark ederek arkadaşı B.S.’yi kendisinin silahla vurduğunu itiraf etti.

Şüpheli H.S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken ağır yaralanan B.S.’nin de tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastaneye getirilen otomobil ise güvenlik ve inceleme amaçlı otoparka çekildi. (İHA)