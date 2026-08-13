Prestij Elektrik sahibi Haşim Arslan'ın oğlu Kaan Arslan, Nigar-Hacı Şenlik'in kızları Yağmur Şenlik ile hayatını birleştirdi.

Sabancı Garden'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünyaevine giren genç çifti, ailesi, yakınları ve arkadaşları yanlız bırakmadı.

Ailelerin de büyük heyecan ve mutluluk yaşadığı gecede davetliler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düğün töreni, renkli ve keyifli anlara sahne olurken Kaan Arslan ile Yağmur Arslan çifti, kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine, yakınlarına ve tüm davetlilere teşekkür etti.