Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Çorum'da Temmuz ayında 749 konut, 52 işyeri satışı gerçekleşti.

Son iki yılda bazı bölgelerin imara açılmasının ardından inşaat sektörü de hareketlenmeye başlandı.

Özellikle şehrin yeni yerleşim bölgeleri olan Fen Lisesi Caddesi, İnönü Caddesi, Öğretmen Lisesi Caddesi, İlhan Gürel Caddesi, Necmettin Erbakan Caddesi'nde konut ve işyeri inşaatları hızla yükselirken, Temmuz ayında son 4 ayın en yüksek konut satışı gerçekleştirildi.

Yüksek faizli kredi, konut fiyatlarındaki inanılmaz artışa rağmen konut satışında artış yaşanması dikkat çekti.

Çorum'da ortalama en düşük 2+1 konut fiyatları 2 milyondan başlıyor.

Binevler, Buhara gibi lüks konutların, rezidansların bulunduğu mahallelerde ise konut fiyatları 90 milyon liraya kadar çıkıyor.