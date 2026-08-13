Japonya’dan Türkiye’ye gelen 15 İngilizce öğretmeni, programları kapsamında Çorum'un Osmancık İlçesi'ni ziyaret etti.

Japon eğitimciler, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ağırlanırken ilçenin eğitim faaliyetleri, tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Japonya’dan gelen öğretmenleri makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye’de ve Osmancık’ta yürütülen eğitim çalışmaları ele alınırken, iki ülke arasındaki eğitim ve kültür etkileşiminin önemi üzerinde duruldu.

Osmancık pirinci hediye edildi

Ziyaretin anısına Japon öğretmenlere çiçek ile ilçenin öne çıkan ürünlerinden Osmancık pirincinin yer aldığı özel hediye paketleri takdim edildi.

Misafir öğretmenlerin ilçenin yerel değerlerini yakından tanımasına katkı sağlayan programda, Osmancık’ın gastronomik ve kültürel özellikleri de tanıtıldı.