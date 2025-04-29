Çorum’un Sungurlu İlçesi Aşağı Fındıklı ve Çevre Köyleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy yaylasında gerçekleştirilen duaya ilgi yüksek oldu. Gerçekleştirilen programa Gelecek Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü, Gelecek Partisi PYKY Üyesi Nimet Bolluk Kalınsaz, Gelecek Partisi Çorum İl Başkan Vekili Fatih Softa, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan yağmur ve şükür duasının ardından duaya katılanlara ikramlarda bulunuldu.