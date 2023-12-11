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Asgari ücret görüşmeleri başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşmeler için hükümet tarafı, işçi ve işveren heyeti Ankara'da bir araya geldi. Asgari ücret görüşmeleri toplantısında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, "İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye’den söz edeceğiz. 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun getirdiği sosyal diyalog ortamı, bu hedeflerimize ulaşmak için son derece önemli bir mekanizmadır. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar işçi, işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye de devam edecektir" diye konuştu.

"REFAH ARTIŞINDAN PAY VERDİK"

Bakan Işıkhan, istihdamın önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğinin de altını çizdi. Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi, refah artışından da pay vermiş olduk. İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulama olan ve 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci altı ayı için 500 liraya çıkardık. Yine asgari ücret açısından yaşanan bir diğer önemli gelişme, 2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. İnşallah 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı. Toplantı çerçevesinde brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücret için yapılacak zam oranı, komisyon tarafından masaya yatırıldı.

TİSK BAŞKANI AKKOL: İYİLEŞME SÜRECİNİ ÖNEMSİYORUZ

Ardından söz alan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" dedi. Akkol, tüm tarafların memnun olacağı bir rakam üzerinde anlaşılmasını umduklarını ifade etti.