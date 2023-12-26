Milyonlarca kişi 2024 maaş zam oranlarını merak ederken BBP lideri Mustafa Destici aldığı son duyumları paylaştı.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zamları için artık nefesler tutuldu. Yeni yıla günler kala milyonlarca kişi 2024 maaş zam oranlarını merak ederken, Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Destici'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Destici, milyonların merak ettiği "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Emekli zamlı maaşları kaç TL'ye çıkacak?" sorularına yanıt olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni asgari ücret ve emekli maaşları için son aldığı duyumu paylaşan BBP lideri Destici, asgari ücrette 'sürpriz' yapılabileceğini belirterek rakam verdi. Emekli maaşları içinse 'Yüzde yüz zam' çıkışı dikkat çekti.

"Asgari ücretle ilgili duyumum..."

TGRT Haber'e değerlendirmelerede bulunana BBP lideri Destici, asgari ücret için konuşulan rakamı açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bana göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım.

Asgari ücret zammı için sürpriz iddiası

Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir."