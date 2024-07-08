Zamlı emekli maaşları, önümüzdeki hafta ödenmeye başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

AK Parti yönetiminin hazırlık çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.

NTV'nin haberine göre kulislere yansıyan ilk bilgilerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor. Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.