Önceki dönem AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan, son yerel seçimde ise aday adayı olan Reşit Keleş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kendisine açtığı davadan beraat etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Reşit Keleş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile ilgili yaptığı “bunun dosyasını kriptoların kripto savcı ve hakimler eliyle kapattığını sağır sultan bile duydu” paylaşımından dolayı kendisine Aşgın'ın dava açtığını hatırlatarak bu davadan beraat ettiğini söyledi.

Keleş, ayrıca paylaşımında "Bu davanın sonucu itibariyle yazdığım yazının gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcıları'nı göreve davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.