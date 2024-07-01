Çoruö Belediyesi tarafından son 1 yıldır kaderine terk edilen Binicilik Tesisi ile İnci Park'ın işletmesi Çorum FK'ya veriliyor.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın katıldığı bir yayında, Çevre Yolu üzerinde atıl bekletilen Binicilik Tesisi'nin alt yapı için Çorum FK'ye devredileceğini, Buhaarevler Mahallesi'ndeki İnci Park'ın da gelir temin etmek için kulübe verileceğini duyurdu.

Oğuzhan Yalçın yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın ikinci dönem seçim sonuçlarının netleşmesinin hemen ardından Binicilik Tesisi'nin Çorum FK'ye devir işlemlerini başlattığını, ayrıca İnci Park'ın kulubü gelir temini için verileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kuruma Binicilik Tesisi ve İnci Park'ın Çorum FK'nin istifadesine sunulması için muhataplarına daha önce söz verdiği öğrenildi.