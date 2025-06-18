Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın TBMM Genel Kurulu’nda Çorum Belediyesi ve şahsına yönelik eleştiri ve sorularına cevap verdi.

Aşgın, Tahtasız’ın sözlerini ‘çamur at izi kalsın’ anlayışı üzerinden art niyetli ve kasıtlı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşıdığı bazı iddialar ve sorular üzerinden, “Çamur at izi kalsın” anlayışı ile Belediyemizi yıpratmaya yönelik, art niyetli ve kasıt içeren söylemlerde bulunmaktadır.

Bahse konu olan usulsüzlük iddialarının tamamı, yargı mercilerinin ve ilgili kurumların yetki ve sorumluluğundadır.

PERFORMANS ANALİZLERİ

Belediyemiz, yapı denetim firmalarına inşaat projeleriyle ilgili teknik değerlendirme raporlarını istediğiniz bir üniversiteden alarak sunmaları istenmiştir. Bu süreçte özel olarak Hitit Üniversitesi’nin tercih edilmesi gibi bir zorunluluk hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bu durum, geçmişte kamuoyuna açık şekilde defalarca ifade edilmiş ve yazılı olarak da beyan edilmiştir.

Belediyemiz, inşaat projelerinde teknik güvenliğin sağlanması adına değerlendirme raporu istemekle yükümlüdür ancak bu raporların hangi üniversite ya da kurumdan alınacağına firmalar kendileri karar vermektedir. Bu hizmetin bedeli de tamamen ilgili yapı denetim firmaları tarafından ödenmekte olup, Çorum Belediyesi’nin herhangi bir ödeme yapması söz konusu değildir.

Ayrıca, rapor bedellerinin kimlere, ne şekilde ödendiğine dair iddialar noktasında da Çorum Belediyesi'nin sorumluluğu veya bilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya dönük bu tür çarpıtmalar ne yazık ki “çamur at, izi kalsın” mantığıyla yapılmakta ve halkımızın kafası karıştırılmak istenmektedir.

Belediyemize bu yönde soru yöneltilmesi, maalesef bilgi eksikliği ile art niyetin iç içe geçtiği bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Gündem oluşturmak adına, kurumların görev ve yetki alanlarını karıştıranların ne yapmak istediğini de, bu çabaların gerçek amacını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Çorum Belediyesi olarak bizler; şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Kamuoyunu bulandırmaya yönelik hiçbir çaba, bu duruşumuzu gölgeleyemez.”