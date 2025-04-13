Kent ve Başkan Dergisi tarafından bu yıl düzenlenen 2025 Yılı Kent ve Başkan Ödülleri kapsamında, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yılın İl Belediye Başkanı ödülünü aldı.

Son günlerde pazarcı esnafı ve bazı esnaflara yönelik çıkışıyla sosyal medyanın gündemine oturan Başkan Aşgın, sosyal medyanın meyvelerini toplamaya başladı.

Aşgın, internet ortamında yapılan oylama sonucu yılın il belediye başkanı ödülüne layık görüldü.

Aldığı ödülü sosyal medya hesabından paylaşan Aşgın; "İnternet ortamında yapılan halk oylamasında hemşehrilerimizin büyük destekleri ile yılın İl Belediye Başkanı ödülünü aldık. Teveccühleri ile bu ödülü şehrimiz adına almamıza vesile olan tüm hemşehrilerimize ve bizleri bu önemli ödüle aday gösteren Kent&Başkan Dergisi'ne teşekkür ediyorum. Elbette ki bizim için en büyük ödül, her birine ayrı sevdalı olduğumuz hemşehrilerimiz ve şehrimize hizmetkar olabilmektir. Tevazu, samimiyet, gayret ve aşkla Çorum için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı