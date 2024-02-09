Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın ziyanetleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aşgın beraberinde Milliyetci Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti ve MHP Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çağlar görev süresi boyunca Belediye ile çok iyi bir iş birliği yaptıklarını belirterek yapılacak seçimde de başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü ziyaret sonunda Halil İbrahim Aşgın’a 19 numaralı Çorum FK forması hediye etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahimAşgın ise Gençlik ve Spor’a büyük önem verdiklerini belirterek çalışmalarından dolayı Çağlar ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında Aşgın ve Çıplak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.