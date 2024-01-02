Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mekke’nin Fethi münasebeti ile düzenlenen Budakaido Turnuvasını ziyaret etti. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan turnuvayı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın İl Temsilcisi Bekir Bolat tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın İl Temsilcisi Bekir Bolat’tan faaliyetten hakkından bilgiler aldı. Aşgın daha sonra salon içine inerek burda mücadele eden sporcular ile sohbet etti ve onlara başarılar dileğinde bulundu.

Aşgın, burda yaptığı kısa selamlama konuşmasında Çorum Belediyesi olarak Çorum’u spor kenti yapmak için ellerinden gelen katkıyı verdiklerini belirterek Çorum’un spor tesisleşmesi adına cumhuriyet tarihinde yapılmış tesislerden daha fazlasını kendilerinin yaptığını söyledi. Aşgın tüm sporculara başarılar dileyerek müsabakaların centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

İl Temsilcisi Bekir Bolat ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bekir Bolat, Budakaido’da 2023 yılında yapılan Türkiye Şampiyonasında 93 madalya kazandıklarını belirterek ‘2023 yılı bizim için başarılı bir yıl oldu inşallah 2024 yılında bu başarımız artırarak taşlandıracağız. Çorum amatör sporunda ilklere imza atıyoruz. çoğu branşın Türkiye Şampiyonası’nda yakalayamadığı sayıyı biz il faaliyetimizde gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz disiplinli düzenli ve amaca yönelik çalışmalarla örnek teşkil ediyoruz. çalışmalarımız da bizlere destek olan kıymetli büyüklerimize velilerimize teşekkür ediyoruz”