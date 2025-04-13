Ataşehir'de dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bir otelin kafeteryasından telefon görüşmesi için dışarı çıkan bir şahıs, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

DIŞARI ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Akşam saatlerinde Ataşehir'de gelen bilgilere bir otelin kafeterya kısmında bulunan Çetin Ddğru bir süre sonra telefon görüşmesi yapmak için dışarıya çıktı. Tüm bu sırada yoldan geçen motosikletli iki kişi bilinmeyen bir nedenle Çetin'i kurşunladı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır Doğru, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere cevap vermeyen Çektin Doğru hayatını kaybetti.