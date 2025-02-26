Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, amatör sporun gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmaya devam edeceklerini belirterek Mustafa Demirkıran’a yeni görevinde başanılar diledi.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran da sporun temelinin amatör olduğunu bu yüzden diğer spor taban birlikleri ile olduğu gibi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Ferhat Arıcı Mustafa Demirkıran’a ismi yazılı Çorum FK forması hediye etti.