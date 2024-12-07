Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası’nda iki gümüş madalya kazanan Deniz Ece Dugan’a Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı eşorfman hediye etti.

22-24 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Kesckemet şehrinde yapılan 2. Paletli Yüzle Gençler Dünya Kupası’nda Çorum Ataspor Kulübünden Deniz Ece Dugan 50 metre çift palet ve 100 metre çift palet kategorilerinde iki gümüş madalya kazanmıştı.

Dugan ve antrenörü Taner Karabacak ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Taner Karabacak şampiyonu Deniz Ece Dugan ise yarışmalar hakkında bilgiler verdi.

ASKf Başkanı Ferhat Arıcı, Taner Karabacak ve sporcusu Deniz Ece Dugan’ı iliizi ve ülkemizi eni iyi şekilde temsil ederek bizlere büyür gurur yaşattıkları için tebrik ve bu başarıların artarak devam etmesini diledi. Arıcı başarısından dolayı Dugan’a eşorfman takımı hediye etti.