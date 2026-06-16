Türkiye'de ilk kez düzenlenen U 17 Korfbol Şampiyonasında Batman Spor Lisesi üç kategoride birincilik kupasını kazandı.

Batman Spor Lisesi takımlarda şampiyonluğun yanı sıra en çok satı atan kadın ve erkek sporcu ödüllerinin sahibi oldular.

Çorum Yeni Spor Salonunda 15 takımın üç grupta mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında grup maçlarının ardından eleme maçları sonunda Batman Spor Lisesi ile Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü takımları finalde karşılaştı.

Final maçını kazanan Batman Spor Lisesi şampiyon olurken Eskişehir Öğretmenspor ikinci Adana Metusspor kulübü ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Turnuvada en skorer kadın oyuncu ödülünü Batman Spor Lisesinden Sultan Gündem en skorer erkek oyuncu ödülünü de aynı kulüpten Burak Nahırsüren kazandı.

Korfbol İl Temsilcisi Ali Haydar Teke bundan önce büyükler, U 19 ve U 12 kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonasının ilk kez U 17 kategorisinde Çorum'da yapıldığını söyledi.

Bu organizeyi başarı ile tamamladıklarını belirten Teke tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çorum olarak bu şampiyonada iki takımla temsil ettiklerini Çorum Gençlikspor ve Eforspor kulüplerinin ilk kez katılmalarının ilimiz adına son derece önemli olduğunu belirten Teke 'Önümüzde ki sezondan itibaren Çorum'da korfbol branşında kulüp faaliyetlerini de başlatıp il birinciliği yapacağız. Bu konuda hazırlıklarını tamamlayan ve Korfbol Branşını kulüp bünyesinde tescil eden Çorum Gençlik Spor Kulübü, Çorum Efor Spor Kulübü, Hattuşaş Spor Kulübü ve Vaveyla Spor Kulüplerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum' dedi.