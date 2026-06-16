2022 yılında 2.Lig'de iken Çorum FK'yı çalıştıran Ergün Pembe, 3.lig ekibi ile anlaştı.

Nesine 3'üncü Lig'deki Ege temsilcilerinden Uşakspor'da yönetimi devralan başkan Ahmet Çoruhlu, yeni sezon öncesi teknik direktör Ergün Penbe ile prensipte yeniden anlaştıklarını söyledi.

ERGÜN PENBE İLE SÖZLEŞME İMZALANIYOR

Takımda geçen sezondan kalan bazı oyuncularla toplantı yapan Çoruhlu, Ergün Penbe ile görüştüğünü ve kendisinin de kalmaya sıcak baktığını açıkladı. Tecrübeli teknik adamın, maddi konularda anlaşma sağlanmasının ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.