Çorum Vefaspor’un 10 yaşındaki genç yeteneği Azad Selman Beşiktaş alt yapısına transfer oldu.

Vefaspor alt yapısında futbola başlayan 10 yaşındaki Azad Selman yeteneği ile öne çıktı ve Beşiktaş alt yapı seçmelerine katıldı. Burdaki performansıda beğenilenr Azad Selman siyah beyazlı kulüp alt yapısına transfer oldu.

Azad Selman Beşiktaş alt yapısında bir yandan eğitim öğretime devam ederken diğer yandan da siyah beyazlı kulübün alt yapısındaki çalışmalara devam edecek. Minik futbolcu hedefinin çok çalışarak Beşiktaş ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmek olduğunu söyledi.