Arca Çorum FK’da Süper Lig’e çıkmanın ardından yaşanan sessizlik bu hafta içinde bitiyor. Kırmızı Siyahlı camianın merakla beklediği soruların cevapları bu hafta içinde açıklanacak. Tek bilinmeyen ise transfer olacak.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Erokspor ile oynanan final maçının ardından başlayan ve 23 gündür devam eden sessizlik bu hafta içinde sona erecek.

Edindiğimiz bilgiye göre kırmızı siyahlı takımda transfer görüşmeleri bizzat Savaş Balçık yönetiminde Uğur Uçar, Tahsin Tam ve Mustafa Soley tarafından titizlikle yürütülüyor.

Bu görüşmeler sonunda on gün içinde toplu bir imza töreni düzenlenerek yeni transferlerin kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan yönetim kuruluna 3-4 yeni isim katılarak yeni sezonda da devam edeceği öğrenildi.

Bu yönetim kurulu üyeleri de yeni sezon için gerekli diğer kararları bu hafta içinde belirleyerek kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Bunlar arasında bilet ve kombine, loca fiyatları ile diğer tüm konuların bu hafta içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.