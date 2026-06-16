Arca Çorum FK’da yeni sezonun ilk tanıdımı forma ile başlıyor. Kırmızı Siyahlı kulübün yeni sezonda giyeceği formalar Savaş Balçık ve kulüp hesabından paylaşılaşacak.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘2026-2027 forma tanıtımı pen yakında yayınlanacak açıklamasında giyilecek formalar kırmızı siyah çubuklu, kırmızı ve beyaz ağırlıklı üç farklı modelden oluşuyor., Formalar flu olarak yayınlanırken açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: ‘

Yeni forma, büyük vizyon, Çünkü #bizANADOLUYUZ. Şanlı zaferlerimize bir yenisini eklerken, Çorum’un asaletini temsil eden yeni sezon formalarımız için geri sayım başladı. Yeni sezon formalarımızı ve lansman videomuzu çok yakında, ilk kez Yönetim Kurulu Başkanımız Savaş Balçık duyuracak. Şanlı formalarımızı ilk gören olmak için şimdi Savaş Balçık X hesabında ve @corumfk hesaplarında bildirimleri açın’ denildi.

Açıklamada dikkat çeken diğer konu ise bugüne kadar kulübün sahibi olarak belirtilen Savaş Balçık bu duyuruda Yönetim Kurulu Başkanı olarak bildirildi.