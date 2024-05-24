Çorum Amatör Spor Kulüplerinden amatör spora destek verenlere ziyaret turu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı ve Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Sevinç ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı amatör spora verdikleri destekten dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreterine teşekkür etti ve bu desteğin artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Recep Çıplak ise amatör sporun ihtiyaçları doğrultusunda Meclisin alacağı kararlar doğrultusunda en iyi desteği vermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı daha sonda Belediye Başkan Yandımcıları Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, Turhan Candan, Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter’i ziyaret ederek amatör spora yaptıkları destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.